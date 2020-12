La Natività ai tempi del Covid (Di giovedì 24 dicembre 2020) Periferia di Milano, un mese fa. Fabiola (*nome di fantasia) è all’ottavo mese di gravidanza, vive in una casa popolare da sola perché il padre del bambino se n’è andato e i genitori sono lontani. Ha il Covid, confermato anche dal tampone. È debole, ha la febbre e una notte inizia ad avere le contrazioni, sente che è urgente, deve andare in ospedale. Conoscerà il suo bambino in isolamento, con la mascherina sul viso e i guanti protettivi, perché lui, a sorpresa, è nato negativo. Leggi su vanityfair (Di giovedì 24 dicembre 2020) Periferia di Milano, un mese fa. Fabiola (*nome di fantasia) è all’ottavo mese di gravidanza, vive in una casa popolare da sola perché il padre del bambino se n’è andato e i genitori sono lontani. Ha il Covid, confermato anche dal tampone. È debole, ha la febbre e una notte inizia ad avere le contrazioni, sente che è urgente, deve andare in ospedale. Conoscerà il suo bambino in isolamento, con la mascherina sul viso e i guanti protettivi, perché lui, a sorpresa, è nato negativo.

Gianni69Black : Natività di questi tempi...?? - siracusaoggi : (Siracusa. Il presepe 'distanziato': in Santuario la Natività ai tempi del covid) - - laVINIum : #24viniaspettandoilnatale 22 Dicembre in Veneto: So San 2017 La Biancara (di Fosca Tortorelli) La “Natività mistica… - ConsumoUtenza : RT @Confcoop_ER: Il #Covid non ferma il Presepe Vivente dei Bambini di #Forlì organizzato dai Centri Educativi di Domus Coop. Ecco il vide… - ConfcoopRomagna : RT @Confcoop_ER: Il #Covid non ferma il Presepe Vivente dei Bambini di #Forlì organizzato dai Centri Educativi di Domus Coop. Ecco il vide… -

Ultime Notizie dalla rete : Natività tempi “Il regalo di Natale arriverà in tempo?”: boom di domande ai call center la Repubblica