Italia in zona rossa: da oggi serve l'autocertificazione. Ecco il modulo in pdf (Di giovedì 24 dicembre 2020) Scattano da oggi, 24 dicembre, le nuove restrizioni anti-coronavirus (IL LIVEBLOG - LO SPECIALE) che durante le feste di Natale e Capodanno riguarderanno tutta l'Italia. E torna anche l'autocertificazione. Movimenti limitati Nei prefestivi e festivi (24, 25, 26, 27, 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio), si potrà uscire di casa una sola volta, tra le 7 e le 22, per recarsi, massimo in due persone, nell'abitazione privata di parenti o amici sempre restando all'interno della propria regione (TUTTO QUELLO CHE SI PUÒ FARE E NON SI PUÒ FARE). Restano aperti alimentari, farmacie e altri esercizi commerciali. Resta possibile fare rientro alla propria residenza o domicilio in qualsiasi giorno e qualsiasi momento della giornata, fatta eccezione per le ore di chiusura nottura (dopo le 22 e prima delle 7). Per spostarsi serve ... Leggi su tg24.sky

