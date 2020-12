Il Genoa e il mercato degli ex | Da Piatek a Pavoletti, quante idee per Preziosi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Genoa avrà bisogno del mercato di gennaio per provare la scalata verso la salvezza. Lo sa il presidente Preziosi e lo ha detto anche Ballardini dopo la vittoria con lo Spezia. Così spuntano le prime voci. Il Grifone questa volta però non può fare scommesse. La lotta salvezza è ricca di difficoltà, il cambio L'articolo Il Genoa e il mercato degli ex Da Piatek a Pavoletti, quante idee per Preziosi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ilavrà bisogno deldi gennaio per provare la scalata verso la salvezza. Lo sa il presidentee lo ha detto anche Ballardini dopo la vittoria con lo Spezia. Così spuntano le prime voci. Il Grifone questa volta però non può fare scommesse. La lotta salvezza è ricca di difficoltà, il cambio L'articolo Ile ilex Daperproviene da www.meteoweek.com.

