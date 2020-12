Giorgio Armani: “Non si può ignorare il clima di povertà che avanza”. E lancia un piano con L’Oréal Luxe, Luxottica e Fossil (Di giovedì 24 dicembre 2020) “In quanto cittadino e membro della comunità, avverto la responsabilità di un impegno attivo. Non si può ignorare il clima di povertà che avanza e impensierisce”. A dirlo è Giorgio Armani che ha annunciato così la nuova iniziativa di cui si è fatto promotore con il Gruppo Armani e la collaborazione di alcuni partner storici, L’Oréal Luxe, Luxottica e Fossil Group: “Ho deciso di sostenere questo progetto della Comunità di Sant’Egidio, perché penso che l’aiuto ai bambini e alle famiglie che più sono state colpite dagli effetti della pandemia debba partire dai fondamentali diritti alla casa e allo studio, senza i quali non c’è futuro”. “È il momento di ritrovare un senso autentico di comunità, di stare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) “In quanto cittadino e membro della comunità, avverto la responsabilità di un impegno attivo. Non si puòildichee impensierisce”. A dirlo èche ha annunciato così la nuova iniziativa di cui si è fatto promotore con il Gruppoe la collaborazione di alcuni partner storici,Group: “Ho deciso di sostenere questo progetto della Comunità di Sant’Egidio, perché penso che l’aiuto ai bambini e alle famiglie che più sono state colpite dagli effetti della pandemia debba partire dai fondamentali diritti alla casa e allo studio, senza i quali non c’è futuro”. “È il momento di ritrovare un senso autentico di comunità, di stare ...

