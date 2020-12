Entry list Australian Open femminile 2021: le partecipanti e le italiane presenti (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’Entry list e le italiane presenti agli Australian Open femminili 2021, in programma a Melbourne dall’8 febbraio. Ashleigh Barty e Simona Halep guidano l’elenco delle iscritte, mentre si nota anche il probabile ritorno in campo di Bianca Andreescu. Sono tre i nomi azzurri presenti di diritto nel main draw, come non accadeva da tempo: si tratta di Camila Giorgi, Martina Trevisan e Jasmine Paolini. Ecco l’Entry list: BARTY, ASHLEIGH (AUS) 1 HALEP, SIMONA (ROU) 2 OSAKA, NAOMI (JPN) 3 KENIN, SOFIA (USA) 4 SVITOLINA, ELINA (UKR) 5 PLISKOVA, KAROLINA (CZE) 6 ANDREESCU, BIANCA (CAN) 7 KVITOVA, PETRA (CZE) 8 BERTENS, KIKI (NED) 9 SABALENKA, ARYNA (BLR) 10 WILLIAMS, SERENA (USA) 11 BENCIC, BELINDA (SUI) 12 AZARENKA, VICTORIA ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 dicembre 2020) L’e leaglifemminili, in programma a Melbourne dall’8 febbraio. Ashleigh Barty e Simona Halep guidano l’elenco delle iscritte, mentre si nota anche il probabile ritorno in campo di Bianca Andreescu. Sono tre i nomi azzurridi diritto nel main draw, come non accadeva da tempo: si tratta di Camila Giorgi, Martina Trevisan e Jasmine Paolini. Ecco l’: BARTY, ASHLEIGH (AUS) 1 HALEP, SIMONA (ROU) 2 OSAKA, NAOMI (JPN) 3 KENIN, SOFIA (USA) 4 SVITOLINA, ELINA (UKR) 5 PLISKOVA, KAROLINA (CZE) 6 ANDREESCU, BIANCA (CAN) 7 KVITOVA, PETRA (CZE) 8 BERTENS, KIKI (NED) 9 SABALENKA, ARYNA (BLR) 10 WILLIAMS, SERENA (USA) 11 BENCIC, BELINDA (SUI) 12 AZARENKA, VICTORIA ...

TiebreaktennisI : Lemon Bowl 2021: pubblicate le entry list. Qualificazioni dal 27 dicembre - TennisWorldit : Entry List ATP 250 Antalya: al via Berrettini, Fognini e Sinner - TennisWebMag : Dovrebbe prendere il via a Delray Beach la stagione di Gianluca Mager che figura nell’entry list del torneo america… - livetennisit : Australian Open Femminile: Entry list Md e Qualificazioni. Tre azzurre in Md e quattro in Qualificazioni - livetennisit : WTA Abu Dhabi: Entry list Md e Qualificazioni. Paolini e Trevisan nelle quali -

Ultime Notizie dalla rete : Entry list Entry List ATP: tanta Italia ad Antalya, torneo ‘di servizio’ a Delray Beach Ubi Tennis Entry List ATP 250 Antalya: al via Berrettini, Fognini e Sinner

L'ATP ha pubblicato l'elenco aggiornato dei tennisti che parteciperanno ai tornei ATP 250 di Antalya e Delray Beach ...

Entry list femminile Australian Open 2021: tornano Andreescu e Barty

A due settimane dall’inizio delle qualificazioni di Doha, è arrivata anche la entry list femminile che include le 104 giocatrici ammesse al main draw dell’Australian Open 2021. Come per quella degli ...

L'ATP ha pubblicato l'elenco aggiornato dei tennisti che parteciperanno ai tornei ATP 250 di Antalya e Delray Beach ...A due settimane dall’inizio delle qualificazioni di Doha, è arrivata anche la entry list femminile che include le 104 giocatrici ammesse al main draw dell’Australian Open 2021. Come per quella degli ...