Cyberpunk 2077 non entusiasma William Gibson. Papà del cyberpunk? 'Non capisci il genere' (Di giovedì 24 dicembre 2020) Un fan di cyberpunk 2077 che ha recentemente difeso su Twitter la versione PC del videogioco, ha pensato bene di insultare un certo William Gibson, il padre del cyberpunk. Il romanziere e saggista di fantascienza ha recentemente ritwittato una recensione di cyberpunk 2077 che descriveva il videogioco come mediocre, nella migliore delle ipotesi. Un utente Twitter ha risposto, sconvolto dal punto di vista di Gibson, sostenendo che il celebre scrittore non ha familiarità con il sottogenere fantascientifico. "Divertente, tutte le persone che conosco che ci hanno giocato (su PC) lo adorano, ma sono fan del genere e non si lamentano perché qualcosa non era esattamente su ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 24 dicembre 2020) Un fan diche ha recentemente difeso su Twitter la versione PC del videogioco, ha pensato bene di insultare un certo, il padre del. Il romanziere e saggista di fantascienza ha recentemente ritwittato una recensione diche descriveva il videogioco come mediocre, nella migliore delle ipotesi. Un utente Twitter ha risposto, sconvolto dal punto di vista di, sostenendo che il celebre scrittore non ha familiarità con il sottofantascientifico. "Divertente, tutte le persone che conosco che ci hanno giocato (su PC) lo adorano, ma sono fan dele non si lamentano perché qualcosa non era esattamente su ...

