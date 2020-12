Bormio pronta a esplodere per il “suo“ Dominik

(Di giovedì 24 dicembre 2020) La Stelvio è bella più che mai ed èad accogliere gli uomini jet per una due giorni di Coppa del Mondo intensa e spettacolare.per ospitare la discesa (il 28 dicembre) e il ...

Bormio (Sondrio), 24 dicembre 2020 - Giusto il tempo di godersi il pranzo di Natale e a Bormio l'attenzione sarà subitro rivolta alla neve per la Coppa del mondo di sci alpino. Nella località valtelli ...La Stelvio è bella più che mai ed è pronta ad accogliere gli uomini jet per una due giorni di Coppa del Mondo intensa e spettacolare. Bormio è pronta per ospitare la discesa (il 28 dicembre) e il supe ...