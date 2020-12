Aveva definito “bastardi” Salvini e Meloni. Verona revoca la cittadinanza onoraria a Saviano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Se lui offende i politici, nessuna sollevazione da sinistra, tanto quello del centrodestra si possono definire anche “bastardi” senza nessun imbarazzo per la democrazia. Ma se arriva la decisione di toglierli l’onore della cittadinanza di Verona, Roberto Saviano non esita a definirsi “vittima” politica del centrodestra, con lo scrittore pronto a farsi difendere dalla solita pletora di intellettuali di sinistra. La revoca della cittadinanza onoraria di Verona allo scrittore di “Gomorra” è stata approvata ieri sera a maggioranza, cancellando la decisione presa nel dicembre del 2008. Secondo il presidente del Consiglio Comunale Ciro Maschio (FdI) – intervistato dall’Adnkronos – “il motivo è che rispetto ad allora, quando Saviano era uno ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 dicembre 2020) Se lui offende i politici, nessuna sollevazione da sinistra, tanto quello del centrodestra si possono definire anche “” senza nessun imbarazzo per la democrazia. Ma se arriva la decisione di toglierli l’onore delladi, Robertonon esita a definirsi “vittima” politica del centrodestra, con lo scrittore pronto a farsi difendere dalla solita pletora di intellettuali di sinistra. Ladelladiallo scrittore di “Gomorra” è stata approvata ieri sera a maggioranza, cancellando la decisione presa nel dicembre del 2008. Secondo il presidente del Consiglio Comunale Ciro Maschio (FdI) – intervistato dall’Adnkronos – “il motivo è che rispetto ad allora, quandoera uno ...

