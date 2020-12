Autocertificazione di Natale, modello in Pdf da scaricare (Di giovedì 24 dicembre 2020) Da oggi l’Italia sarà zona rossa. Nei giorni 24, 26, 26, 27 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio per uscire di casa servirà il modulo di Autocertificazione di Natale che è possibile scaricare dal sito del ministero dell’Interno. Nonostante le restrizioni e i divieti il governo ha permesso delle deroghe riguardanti gli spostamenti permessi: che però andranno sempre giustificati attraverso il modulo di Autocertificazione. Infatti, oltre alle ragioni di lavoro e salute, nel documento si potrà anche dichiarare che lo spostamento è determinato da “altri moti ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio“. Vediamo quindi il modulo da esibire ogni volta in cui sia necessario giustificare lo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) Da oggi l’Italia sarà zona rossa. Nei giorni 24, 26, 26, 27 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio per uscire di casa servirà il modulo didiche è possibiledal sito del ministero dell’Interno. Nonostante le restrizioni e i divieti il governo ha permesso delle deroghe riguardanti gli spostamenti permessi: che però andranno sempre giustificati attraverso il modulo di. Infatti, oltre alle ragioni di lavoro e salute, nel documento si potrà anche dichiarare che lo spostamento è determinato da “altri moti ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio“. Vediamo quindi il modulo da esibire ogni volta in cui sia necessario giustificare lo ...

