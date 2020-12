Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2020 ore 09:45 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Viabilità DEL 23 DICEMBRE 2020 ORE 09.35 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO AL MOMENTO E’ SCORREVOLE SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER LAVORI SULLA BRCCIANESE ALL’ALTEZZA DI OSTERIA NUOVA NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA NOMENTANA CODE ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SI RALLENTA SULLA CASILINA DA LOCALITA’ FINOCCHIO FINO AL RACCORDO ANULARE NEI DUE SENSI SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INCOLONNAMENTI SULLA NETTUNENSE TRA FONTANA DI PAPA E FRATTOCCHIE INFINE, RICORDIAMO LE MISURE ANTICOVID DEL PERIODO NATALIZIO NELLO SPECIFICO DAL 24 AL 27 ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 dicembre 2020)DEL 23 DICEMBREORE 09.35 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO AL MOMENTO E’ SCORREVOLE SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER LAVORI SULLA BRCCIANESE ALL’ALTEZZA DI OSTERIA NUOVA NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA NOMENTANA CODE ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SI RALLENTA SULLA CASILINA DA LOCALITA’ FINOCCHIO FINO AL RACCORDO ANULARE NEI DUE SENSI SEMPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INCOLONNAMENTI SULLA NETTUNENSE TRA FONTANA DI PAPA E FRATTOCCHIE INFINE, RICORDIAMO LE MISURE ANTICOVID DEL PERIODO NATALIZIO NELLO SPECIFICO DAL 24 AL 27 ...

