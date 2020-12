Trovate microplastiche nella placenta umana | è la prima volta nella storia

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Per laparticelle di microplastica sono state rintracciatedi feti umani. Lo studio condotto dall’Ospedale Fatebenefratelli di Roma e dal Politecnico delle Marche – dal titolo “Plasticenta: laprova della presenza di” è stato pubblicato sulla rivista “Environment International”. Gli scienziati hanno definito i risultati della ricerca “preoccupanti”: ”È come avere un bambino cyborg: non composto solamente di cellule umane, ma un misto tra entità biologica e entità inorganiche”, ha affermato Antonio Ragusa, direttore del reparto di Ostetricia e Ginecologia all’ospedale San Giovanni Calibita ...

Al momento, a questa domanda non c’è una risposta. Non è la prima volta che le microplastiche vengono rintracciate dove non ce l’aspetteremmo: sono state trovate in cima al monte Everest e negli ...Nel cibo tramite l'acqua, nel nostro corpo tramite il cibo e ora anche nei neonati tramite la placenta. Le microplastiche sono inarrestabili.