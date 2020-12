Traffico Roma del 23-12-2020 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Luceverdedi nuovo Bentrovati dalla redazione in studio Valerio Mosettiintenso nella capitale in queste ore sul tratto Urbano dell’a24 ancora qualche rallentamento ha segnalato in entrata in città fortuna c’è la tangenziale est scorrevole Al momento ilsul Raccordo Anulare rallentamenti su via Flaminia tra via di Grottarossa e via due ponti in direzione centro altri incolonnamenti a tratti e su via Aurelia 3 a via Mattia Battistini via Baldo degli Ubaldi In entrambe le direzioni si sta in coda poi su via Cassia 3 raccordo anulare via dei due punti sempre su entrambe le carreggiate la polizia locale Ci segnala un incidente su via di Brava dove ilè rallentato altezza di via della Pisana un altro incidente ha segnalato su via Magna Grecia con conseguente incolonnamenti tra via Appia ...