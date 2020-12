**Titoli Stato: Ctz scompare, da 2021 arriva ‘Btp short term’** (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic. (Adnkronos) – Fra le novità del 2021 sul fronte dei titoli di Stato, c’è la ‘scomparsa’ delle emissioni di Ctz, titoli senza cedola a due anni che sarà sostituito entro il primo semestre dai ‘Btp short term’, con scadenza fra i 18 e 30 mesi. Lo comunica il Direttore della Direzione Generale del Debito Pubblico, Davide Iacovoni presentando alla stampa le Linee guida sulle emissioni 2021, sottolineando come si tratti di uno “strumento più flessibile e con cedola, emesso a fine mese”, anche se “nella prima fase avrà cedola molto bassa o pari a zero”. La sostituzione, ha spiegato, nasce dal fatto che “il Ctz è uno strumento con base di investitori domestica e abbastanza limitata”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic. (Adnkronos) – Fra le novità delsul fronte dei titoli di, c’è la ‘scomparsa’ delle emissioni di Ctz, titoli senza cedola a due anni che sarà sostituito entro il primo semestre daiterm’, con scadenza fra i 18 e 30 mesi. Lo comunica il Direttore della Direzione Generale del Debito Pubblico, Davide Iacovoni presentando alla stampa le Linee guida sulle emissioni, sottolineando come si tratti di uno “strumento più flessibile e con cedola, emesso a fine mese”, anche se “nella prima fase avrà cedola molto bassa o pari a zero”. La sostituzione, ha spiegato, nasce dal fatto che “il Ctz è uno strumento con base di investitori domestica e abbastanza limitata”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

