The Last of Us: Parte II più forte delle critiche, è il gioco più premiato del 2020 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il 2020 sta per finire e anche il mondo videoludico sta per tirare le somme di quest'anno. Anche se grandi eventi come l'E3 non sono stati tenuti fisicamente a causa della pandemia da Coronavirus, abbiamo potuto assistere a diverse dirette streaming. Così è stato anche per i più recenti The Game Awards che hanno incoronato come vincitore del premio più ambito, il GOTY, The Last of Us Parte II. Ma a quanto pare il gioco di Naughty Dog quest'anno ha fatto incetta di premi, tanto da avere il podio. Il sito web Game Awards ha infatti riportato tutte le premiazioni che ha vinto il gioco, tra siti web e altro, scoprendo così che The Last Of Us Parte II ha vinto la bellezza di 62 premi suddivisi in 43 per quanto riguarda la stampa specializzata e 19 da Parte ...

