Teatro Verdi | i palchi ritornano a vivere

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Questa sera alle ore 20, in streaming dal massimo, gli auguri del coro con un programma eterogeneo tra musica sacra, operistica e popolare, con i coristi schierati neiDi Olga Chieffipopolati, questa sera, alper il concerto del coro del massimo che augurerà le buone feste, in streaming, a partire dalle ore 20, accompagnato dal pianoforte di Lucrezia Benevento e diretto, da Felice Cavaliere, che vedrà appunto i coristi schierati tra stucchi e velluti. La serata principierà sulle note dell’ Aria sulla quarta corda di Bach, ovvero il secondo movimento della Suite n.3 BWV 1068 per orchestra, in cui si ammirerà, attraverso le voci, la perfezione dell’intreccio delle parti. Si proseguirà con “Jesus bleibet meine Freude” il celeberrimo corale di Johann Sebastian Bach, tratto dalla Cantata BWV 147. ...