"Stava per attaccare i polmoni", Carlo Conti preoccupa i fan (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Carlo Conti è tornato a parlare della sua battaglia contro il Covid. Le rivelazioni inediti riguardo quei drammatici giorni Fonte foto: Getty ImagesCarlo Conti è tornato a ricordare quei drammatici giorni in cui ha affrontato il Covid-19. Il noto conduttore, fortunatamente oggi sta bene, il peggio se lo è lasciato alle spalle, ma per lui questa esperienza è stata senza dubbio segnante e di certo non facile. Se consideriamo che il presentatore ha dovuto affrontare un ricovero in ospedale, possiamo capire quanto la situazione fosse serie. E proprio a proposito dei giorni trascorsi all'Ospedale Careggi di Firenze, Conti è tornato a parlare offrendo dettagli inediti. In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, il conduttore ha raccontato, senza giri di parole, che "Il virus ...

