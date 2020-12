Sfondati i 70mila morti | il bollettino | salgono i contagi | frenano i ricoveri Ma le cifre sono un pugno in faccia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ilsull'epidemia da coronavirus di mercoledì 23 dicembre segna 14.522 nuovi casi, in aumento rispetto ai 13.318 del giorno precedenti. I553, rispetto ai 628 del giorno prima. Il totale delle vittime in Italia sfonda quotae arriva a 70.395. Nelle ultime 24 ore i guariti20.494. I tamponistati 175.364, ovvero 9.159 in più rispetto a ieri quando erano stati 166.205. Mentre il tasso di positività è dell'8,3% (l'approssimazione di 8,281%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 8risultati positivi; ieri era dell'8%. Si alleggerisce la situazione sul fronte ospedaliero, con -402ordinari e -63 in intensiva (alla vigilia cali di 402 e 44 unità). In totale, 216 ingressi nelle 24 ore in terapia ...