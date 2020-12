Scuole superiori, c’è l’ok: “Studenti in classe dal 7 gennaio”. Ora la palla passa a De Luca (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Dalla Conferenza Unificata arrivano indicazioni importanti sul possibile rientro a scuola degli Studenti delle superiori il prossimo 7 gennaio. L’intesa raggiunta questo pomeriggio prevede il rientro in classe degli Studenti al 50%. “E’ il risultato positivo della collaborazione tra Governo, Regioni, Province e Comuni. Per le province che gestiscono le 7.500 Scuole superiori è un risultato importante. Si tratta di riportare i ragazzi in classe al più presto con equilibrio, gradualità e in piena sicurezza. Grazie al Governo per avere compreso la correttezza della nostra richiesta e a Regioni e Comuni per averci sostenuti”, ha dichiarato all’Ansa Michele De Pascale, presidente dell’Upi. Dello stesso tenore ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Dalla Conferenza Unificata arrivano indicazioni importanti sul possibile rientro a scuola deglidelleil prossimo 7. L’intesa raggiunta questo pomeriggio prevede il rientro indeglial 50%. “E’ il risultato positivo della collaborazione tra Governo, Regioni, Province e Comuni. Per le province che gestiscono le 7.500è un risultato importante. Si tratta di riportare i ragazzi inal più presto con equilibrio, gradualità e in piena sicurezza. Grazie al Governo per avere compreso la correttezza della nostra richiesta e a Regioni e Comuni per averci sostenuti”, ha dichiarato all’Ansa Michele De Pascale, presidente dell’Upi. Dello stesso tenore ...

stebellentani : Abbiamo sorpassato anche il Perù. Siamo 3° al mondo per morti/popolazione (2° senza San Marino). Con la combinazion… - ilpost : Secondo il Cts le scuole superiori potevano restare aperte - ondavorace : @AlexSalerno10 Senza lockdown, Senza l'obbligato di mascherine, senza il coprifuoco se non per l'alcol (problema st… - infoitinterno : Scuole superiori: Chieti e provincia pronte per il rientro in presenza il 7 gennaio - DarioNardella : La nostra battaglia a favore della #scuola comincia a dare i risultati. La conferenza #StatoRegioni conferma la ria… -