Salvini 'Centrodestra unito come non mai, anche sui Comuni' (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) - Sui litigi con Giorgia Meloni "è il quotidiano La Repubblica che scrive ogni tanto quello che gli garba. Stiamo lavorando insieme come Centrodestra come non mai, su tutti i temi i ... Leggi su gazzettadiparma (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) - Sui litigi con Giorgia Meloni "è il quotidiano La Repubblica che scrive ogni tanto quello che gli garba. Stiamo lavorando insiemenon mai, su tutti i temi i ...

matteosalvinimi : #Salvini: questo governo non ha mai avuto una “spinta propulsiva”. È nato con la precisa indicazione di “fermare Sa… - Mania48Mania53 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: questo governo non ha mai avuto una “spinta propulsiva”. È nato con la precisa indicazione di “fermare Salvi… - marco14318699 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: questo governo non ha mai avuto una “spinta propulsiva”. È nato con la precisa indicazione di “fermare Salvi… - GiovannaPozzoni : RT @matteosalvinimi: #Salvini: questo governo non ha mai avuto una “spinta propulsiva”. È nato con la precisa indicazione di “fermare Salvi… - princigallomich : Salvini “Centrodestra unito come non mai, anche sui Comuni” -