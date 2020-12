“Perdonatemi, ora devo lasciarvi”. Benedetta Rossi, l’annuncio gela i fan. La decisione ‘estrema’ (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Benedetta Rossi nel corso degli anni è riuscita a diventare un personaggio amatissimo dal pubblico italiano. Tutto sommato è la dimostrazione di come la genuinità, simpatia ironia e umiltà siano ancora caratteristiche apprezzate. Questi fattori hanno contribuito a renderla oggi, a 48 anni, una delle donne più famose della rete. Ed è lì, sul web, che è cominciato tutto. Quasi per scherzo all’inizio, ma adesso senza contare il resto il suo profilo Instagram conta oltre 3 milioni di follower e il numero è destinato a crescere. E i programmi in tv, che hanno contribuito a farla conoscere a un pubblico ancora più vasto. Un successo enorme, quello raggiunto da Benedetta, che però non si è mai montata la testa. Con il suo accento marchigiano marcato, la frase “l’ho fatto in casa per voi“ e pollicione alzato, Benedetta, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020)nel corso degli anni è riuscita a diventare un personaggio amatissimo dal pubblico italiano. Tutto sommato è la dimostrazione di come la genuinità, simpatia ironia e umiltà siano ancora caratteristiche apprezzate. Questi fattori hanno contribuito a renderla oggi, a 48 anni, una delle donne più famose della rete. Ed è lì, sul web, che è cominciato tutto. Quasi per scherzo all’inizio, ma adesso senza contare il resto il suo profilo Instagram conta oltre 3 milioni di follower e il numero è destinato a crescere. E i programmi in tv, che hanno contribuito a farla conoscere a un pubblico ancora più vasto. Un successo enorme, quello raggiunto da, che però non si è mai montata la testa. Con il suo accento marchigiano marcato, la frase “l’ho fatto in casa per voi“ e pollicione alzato,, ...

d_gaspari : @humarius @SaryOtto @42ardnassela @Frances_Mengela Diciamocelo, figliare é stato un colossale errore da questo punt… - loredanaberty : È l’ora di svelarvi un segreto. Io non sono Loredana bertè. So che è difficile crederci ma perdonatemi se vi ho me… - kind4lisa : mi assento per qualche ora da qua, perdonatemi tanto ma non sto bene e devo vedere un po’ come va :( non so quando… - Fabio22338004 : Perdonatemi ma lo trovo troppo Melenso, che centrava ora Sanremo?!....#GFVIP - louisgoldensun : perdonatemi è ora di ricordare -

Ultime Notizie dalla rete : Perdonatemi ora Benedetta Rossi si prende una pausa: "Ho bisogno di staccare la spina" Caffeina Magazine Caso Del Turco: è ora che la politica si riprenda la sua dignità

Il caso Del Turco sta movimentando la politica per l'atto ignobile consumato nei confronti di un uomo che ha fatto la storia d'Italia ...

L'Asl di Taranto si difende dopo i casi di presunta malasanità

AGI - “Riteniamo che ci sia stato un attacco ingiustificato e immeritato al buon lavoro fatto da tutti quanti gli operatori. Se ci sono state disfunzioni, sono io che, personalmente, chiedo scusa a tu ...

Il caso Del Turco sta movimentando la politica per l'atto ignobile consumato nei confronti di un uomo che ha fatto la storia d'Italia ...AGI - “Riteniamo che ci sia stato un attacco ingiustificato e immeritato al buon lavoro fatto da tutti quanti gli operatori. Se ci sono state disfunzioni, sono io che, personalmente, chiedo scusa a tu ...