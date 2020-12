Municipio I, Alfonsi-Pescetelli: oggi inaugurata Piazza Borghese (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma – “Inauguriamo oggi, 23 dicembre, Piazza Borghese, dove sono stati conclusi i lavori iniziati il 7 novembre dal Municipio Roma I Centro per delimitare l’area centrale della Piazza, con 18 colonnotti in travertino collegati tra loro da sedute, e restituire una delle piu’ belle piazze del centro storico di Roma, nel rione Campo Marzio, alla sua funzione pubblica di area pedonale e salotto della nostra citta’”. Cosi’ Sabrina Alfonsi e Jacopo Emiliani Pescetelli, rispettivamente presidente e vicepresidente con delega ai lavori pubblici del Municipio Roma I Centro. “Abbiamo voluto posizionare proprio in questa Piazza uno dei 16 alberi di Natale del Municipio, 3 metri di altezza con addobbi plastic free, peperoncini, ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma – “Inauguriamo, 23 dicembre,, dove sono stati conclusi i lavori iniziati il 7 novembre dalRoma I Centro per delimitare l’area centrale della, con 18 colonnotti in travertino collegati tra loro da sedute, e restituire una delle piu’ belle piazze del centro storico di Roma, nel rione Campo Marzio, alla sua funzione pubblica di area pedonale e salotto della nostra citta’”. Cosi’ Sabrinae Jacopo Emiliani, rispettivamente presidente e vicepresidente con delega ai lavori pubblici delRoma I Centro. “Abbiamo voluto posizionare proprio in questauno dei 16 alberi di Natale del, 3 metri di altezza con addobbi plastic free, peperoncini, ...

Dal ritiro e consegna delle ricette mediche alla consegna dei medicinali, dalla prenotazione di visite mediche al disbrigo di piccole pratiche ...

Inaugurata la mostra "Open Box " all'Aventino. Alfonsi plaude all'iniziativa dell'Associazione Amici del Colle di Roma ...