Maradona | il report tossicologico esclude tracce di alcool o droghe

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Non c’eranodinel corpo di Diego Armandoal momento della sua morte. I dettagli Secondo quanto riferito dal quotidiano argentino Clarin, non c’eranodinel corpo di Diego Armandoal momento della sua morte. A confermarlo è ilcondotto sul corpo di. Presenti solodei medicinali che gli erano stati prescritti dal suo medico personale. Leggi su Calcionews24.com

peterkama : Maradona era pulito: il report tossicologico esclude la presenza di droghe o alcol nel sangue - PinoSa54 : ????....che se lo Leggano TUTTI I SOLONI DA SALOTTI TV E GIORNALETTAI che hanno sputato veleno sul #D10S. ?????? - susydigennaro : RT @napolimagazine: CLARIN - Maradona, il report tossicologico esclude droghe o alcol nel sangue - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CLARIN - Maradona, il report tossicologico esclude droghe o alcol nel sangue - infoitsport : Maradona era pulito: il report tossicologico esclude la presenza di droghe o alcol nel sangue -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona report

TUTTO mercato WEB

Il report tossicologico su Diego Armando Maradona, disposto in merito all’indagine ancora in corso sulla sua morte, ha dato il suo responso: il Pibe era pulito. Si indaga ancora sulle cause della ...Non c'erano tracce di alcool o droghe nel corpo di Diego Armando Maradona al momento della sua morte. I dettagli ...