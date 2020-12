"Inter e Milan hanno qualcosa in più ora". La Juve è inferiore alle due milanesi? (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L'umiliante sconfitta di ieri e le parole di Pirlo nel post gara aprono la domanda: chi è più avanti delle tre? Leggi su 90min (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L'umiliante sconfitta di ieri e le parole di Pirlo nel post gara aprono la domanda: chi è più avanti delle tre?

ZZiliani : Disperato per aver dovuto espellere #Cuadrado (ma gliel’ha detto il VAR), #LaPenna fischia solo punizioni per la Ju… - realvarriale : La nuova classifica della Serie A Milan 31 Inter 30 Napoli, Roma, Juve 24. Juve e Napoli una partita in meno. - Solano_56 : Fonseca contro le big Juventus: 1-1-2 Inter: 0-2-0 Napoli: 1-0-2 Milan: 1-1-1 Atalanta: 0-0-3 Lazio: 0-2-0 - MainiPiero : Pelè, Maradona, Cruijff, Di Stefano, l'Italia 2 volte campione del mondo, il Milan di Van Basten, l'Inter del mago,… - Doreldoggo2 : @cerucrazia Il stadio in comune lo hanno fatto i NY Giants e NY Jets e i Giants valgono quanto 3 Milan e Inter mess… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan Calciomercato Inter e Milan, ESCLUSIVO | Conte vuole la ‘bestia nera’ di Ibrahimovic CalcioMercato.it Probabili formazioni Verona-Inter: Conte può varare il 3-4-2-1

Sei vittorie consecutive, un solo punto di svantaggio dal Milan capolista: l'Inter è lanciatissima in campionato, tanto che la delusione europea sembra essere già stata messa in un angolo. Tra i ...

Napoli-Torino, Valeri torna al Maradona dopo il match col Milan

Con la sconfitta dei bianconeri ieri contro la Fiorentina, i ragazzi di Gattuso hanno addirittura la possibilità di allungare in classifica e isolarsi al terzo posto, dietro Inter e Milan.

Sei vittorie consecutive, un solo punto di svantaggio dal Milan capolista: l'Inter è lanciatissima in campionato, tanto che la delusione europea sembra essere già stata messa in un angolo. Tra i ...Con la sconfitta dei bianconeri ieri contro la Fiorentina, i ragazzi di Gattuso hanno addirittura la possibilità di allungare in classifica e isolarsi al terzo posto, dietro Inter e Milan.