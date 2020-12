Guida pratica per parlare con un antivaccinista a Natale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (illustrazione: Getty Images)Quest’anno ci sarà un Natale strano, senza le lunghe tavolate affollate di parenti che magari vediamo solo per le ricorrenze e con cui abbiamo ben poco in comune. Ma aumenteranno sicuramente i pranzi e le cene virtuali, le videochiamate di auguri, i saluti da remoto. Sfruttiamo quindi questa occasione per aggredire quel virus parallelo fatto, come spiega oggi Sandro Modeo in un lungo articolo sul Corriere, di “un greve mix (un kit) di fake e resistenze” che alimentano “non solo il vasto movimento no-vax” ma che scoraggiano anche gli scettici “light”. La campagna vaccinale è al via ed è fondamentale riportare alcuni elementi alla realtà dei fatti dopo mesi di bombardamenti di notizie (e no), deformazioni politiche, negazionismi e speculazioni. Incidendo su quella fetta più o meno ampia di chi non intende immunizzarsi in modo granitico ma ... Leggi su wired (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (illustrazione: Getty Images)Quest’anno ci sarà unstrano, senza le lunghe tavolate affollate di parenti che magari vediamo solo per le ricorrenze e con cui abbiamo ben poco in comune. Ma aumenteranno sicuramente i pranzi e le cene virtuali, le videochiamate di auguri, i saluti da remoto. Sfruttiamo quindi questa occasione per aggredire quel virus parallelo fatto, come spiega oggi Sandro Modeo in un lungo articolo sul Corriere, di “un greve mix (un kit) di fake e resistenze” che alimentano “non solo il vasto movimento no-vax” ma che scoraggiano anche gli scettici “light”. La campagna vaccinale è al via ed è fondamentale riportare alcuni elementi alla realtà dei fatti dopo mesi di bombardamenti di notizie (e no), deformazioni politiche, negazionismi e speculazioni. Incidendo su quella fetta più o meno ampia di chi non intende immunizzarsi in modo granitico ma ...

_bufale_ : Guida pratica per parlare con un antivaccinista a Natale - uffanonso : Guida pratica alla sopravvivenza :se ti butti in un lago ghiacciato dopo copriti per bene non come Harry che non ha… - endorsknight : Non mi interessa come andrà l'esame di guida pratica di domani i literally couldn't care less voglio solo essere li… - mikgds : ROLE – “wikihow: ruzzolare con gli scii, guida pratica by mikael nilsson” era da anni ormai che non sciava. da qua… - officeadvice_it : Con questa pratica guida potrete sapere tutto su quali sono, e quali differenze ci sono, tra i vari metodi di pagam… -

Ultime Notizie dalla rete : Guida pratica Una guida pratica per la tutela della disabilità La Stampa Esame teoria patente: un terzo dei candidati non supera la prova

Molto più semplice la prova pratica. Ecco i dati riferiti al 2019 L’esame di teoria della patente B resta lo scoglio più difficile per chi vuole conseguire il documento che abilita alla guida. Nel ...

Sintomi durante le feste? Ecco cosa fare / LA GUIDA

Assistenza garantita solo da guardia medica e Usca. Il Covid fa altre due vittime, ma i nuovi casi sono pochi. E c’è la corsa al vaccino ...

Molto più semplice la prova pratica. Ecco i dati riferiti al 2019 L’esame di teoria della patente B resta lo scoglio più difficile per chi vuole conseguire il documento che abilita alla guida. Nel ...Assistenza garantita solo da guardia medica e Usca. Il Covid fa altre due vittime, ma i nuovi casi sono pochi. E c’è la corsa al vaccino ...