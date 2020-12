Gazzetta: recupero Juve-Napoli, le uniche disponibili sono a maggio (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Juve-Napoli si giocherà, questo è quello che è sicuro dopo la sentenza del Coni di ieri, quello che ancora non è stato stabilito à quanto, infatti per ora prevale la formula «a data da destinarsi» Sembra oramai certo che le prime due date prese in considerazione 13 e 20 gennaio siano impraticabili a causa degli impegni di Coppa Italia e SuperCoppa, blindata anche dagli accordi con le emittenti televisive all’estero La Gazzetta dello Sport avanza una certezza, le uniche disponibili sono a maggio. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 dicembre 2020)si giocherà, questo è quello che è sicuro dopo la sentenza del Coni di ieri, quello che ancora non è stato stabilito à quanto, infatti per ora prevale la formula «a data da destinarsi» Sembra oramai certo che le prime due date prese in considerazione 13 e 20 gennaio siano impraticabili a causa degli impegni di Coppa Italia e SuperCoppa, blindata anche dagli accordi con le emittenti televisive all’estero Ladello Sport avanza una certezza, le. L'articolo ilsta.

napolista : Gazzetta: recupero #JuveNapoli, le uniche disponibili sono a maggio Le prime due date prese in considerazione, 13… - FranzVecchio : @Gazzetta_it Nemmeno un minuto di recupero? - MondoNapoli : Gazzetta - Ecco le possibili date per recuperare Juventus-Napoli - - MapeiSport : Come recuperare dalla #lesione del #legamentocrociato anteriore? Ce lo spiega Matteo #Cervellin, #medico #chirurgo… - sportli26181512 : Milan, Calha in mediana? Napoli, si ferma pure Lozano: Milan, Calha in mediana? Napoli, si ferma pure Lozano Persi… -