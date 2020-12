Francia, prezzi produzione in forte accelerazione a novembre (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – Si impenna la crescita dei prezzi alla produzione in Francia nel mese di novembre. Lo comunica l’Ufficio Nazionale di Statistica francese (INSEE) precisando che, su mese, i prezzi alle fabbriche hanno registrato una variazione pari a +1,2% dopo il +0,1% di ottobre. Su anno i prezzi hanno segnato una frenata dell’1,9% dopo il -2% segnalato il mese precedente. I prezzi dei prodotti destinati al mercato interno hanno registrato un +1,7% da un dato invariato precedente, mentre quelli relativi al mercato estero una variazione pari a +0,2% dopo il -0,4% precedente. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – Si impenna la crescita deiallainnel mese di. Lo comunica l’Ufficio Nazionale di Statistica francese (INSEE) precisando che, su mese, ialle fabbriche hanno registrato una variazione pari a +1,2% dopo il +0,1% di ottobre. Su anno ihanno segnato una frenata dell’1,9% dopo il -2% segnalato il mese precedente. Idei prodotti destinati al mercato interno hanno registrato un +1,7% da un dato invariato precedente, mentre quelli relativi al mercato estero una variazione pari a +0,2% dopo il -0,4% precedente.

I prezzi delle esportazioni sono cresciuti dello 0,4% su base mensile e sono diminuiti dello 0,6% rispetto a novembre 2019. In Francia l'Insee ha reso noto che l'Indice dei Prezzi di Produzione (PPI)

