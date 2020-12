Follia in Francia: litiga con la moglie, uccide tre poliziotti (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Francia sotto shock per l'omicidio di tre gendarmi intervenuti per sedare una lite domestica in una frazione di Puy-de-Dome, nella Francia centrale. Protagonista un uomo di 48 anni, già noto alle ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 23 dicembre 2020)sotto shock per l'omicidio di tre gendarmi intervenuti per sedare una lite domestica in una frazione di Puy-de-Dome, nellacentrale. Protagonista un uomo di 48 anni, già noto alle ...

zazoomblog : Follia in Francia: litiga con la moglie uccide tre poliziotti - #Follia #Francia: #litiga #moglie - AbdelallLinda : @MorrisinMilan Questo è un esempio dei costi. Gente con famiglia deve spendere migliaia di euro solo per attraversa… - AbdelallLinda : @MassimoGaudina @europainitalia @AParentiEU @Ambrosino_EU Per non parlare del costo esorbitante fino a 400 sterline… - AleGuerani : @dorinileonardo Pensa che fra Law e gli assegnati in Francia l'innovazione finanziaria di 'cartolarizzare' gli asse… - andrea61ernesto : L'Italia ha i suoi problemi. Ma in Francia la follia pseudo-ambientalista sta prendendo una piega assurda e pericol… -