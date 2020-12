Flavio Briatore su tutte le furie | “Dal Bilionaire alla Rolls Royce | solo fango su di me Farò causa”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Tutto nasce giovedì scorso quando il Corriere della Sera pubblica un articolo sul sito, con tanto di video, accusandomi di aver parcheggiato unanel cuore di Milano, in modo tale da bloccare il traffico. Io chiamo subito il giornalista, smentendo categoricamente e dicendogli che non potrei mai essere io: sono a Montecarlo, non guido da 20 anni e la targa della mia auto è monegasca, non italiana come quella ripresa nel video. Il giornalista del Corriere riporta la smentita ma continua a sostenere nell’articolo di avere le prove: i testimoni, dice, riferiscono che si tratta di. E per due giorni il Corriere continua così, fino a che, in modo molto cortese, non si espone Luigi Proietti che, parlando con Leggo e Il Giornale, ammette di essere lui il vero responsabile dell’infrazione“. Così...