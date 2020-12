Economia circolare, MiSE: presentate 72 domande per progetti R&S (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Sono 72 le domande già presentate dalle imprese per progetti di ricerca e sviluppo in Economia circolare, il nuovo incentivo partito il 10 dicembre 2020 per favorire la riconversione delle attività produttive verso un modello di Economia che mantiene il più a lungo possibile il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse e che riduce al minimo la produzione di rifiuti. Numerose altre domande risultano invece in corso di compilazione“. Lo comunica il MiSE sottolineando che “l‘ammontare complessivo di risorse richieste al 22 dicembre è pari a circa 76 milioni su 217 milioni messi a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico. La misura è gestita in collaborazione con Invitalia e Enea“. Di questi 76 milioni, in particolare 59 ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Sono 72 legiàdalle imprese perdi ricerca e sviluppo in, il nuovo incentivo partito il 10 dicembre 2020 per favorire la riconversione delle attività produttive verso un modello diche mantiene il più a lungo possibile il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse e che riduce al minimo la produzione di rifiuti. Numerose altrerisultano invece in corso di compilazione“. Lo comunica ilsottolineando che “l‘ammontare complessivo di risorse richieste al 22 dicembre è pari a circa 76 milioni su 217 milioni messi a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico. La misura è gestita in collaborazione con Invitalia e Enea“. Di questi 76 milioni, in particolare 59 ...

matteorenzi : Investiamo davvero su sostenibilità ambientale, non solo col super bonus 110%. Eni, Enel, Snam, Saipem sono nel lor… - GiulioCentemero : ?? Mentre l’economia è in ginocchio, #Conte per il terzo giorno consecutivo fa circolare ipotesi choc di chiusure ma… - Agenpress : Economia Circolare, 72 le domande già presentate per progetti di ricerca e sviluppo - senesedoc79 : RT @GazzettadiSiena: Alessandro Faienza e Roberto Renai, firmano per un volano finanziario a favore delle imprese impegnate in lavori o ser… - FoodPolicyMi : Quali sono i legami tra cibo ed economia circolare??? La ricerca 'Economia circolare del cibo a Milano' analizza 3… -