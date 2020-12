Addio a Stella Tennant

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) La modella Stella Tennant, nata a Chatsworth (Derbishire, Regno Unito) il 17 dicembre 1970, è morta improvvisamente il 22 dicembre. A dare il triste annuncio, tramite un comunicato ufficiale, è stata oggi la sua famiglia: «È con grande tristezza – si legge – che annunciamo la morte improvvisa di Stella Tennant il 22 dicembre 2020. Stella è stata una donna meravigliosa e un’ispirazione per tutti noi. Ci mancherà moltissimo. La sua famiglia chiede che la loro privacy sia rispettata. Le disposizioni per una funzione commemorativa saranno annunciate in una data successiva». Figlia dell’on. Tobias William Tennant, figlio del secondo barone Glenconner, e di Lady Emma Cavendish, Stella viene scoperta da Plum Sykes, di Vogue UK, all’età di 23 anni, mentre ancora studiava scultura alla Winchester School of Art. Diventa quindi popolare negli anni 90, quando, grazie al suo fascino androgino e aristocratico folgora fotografi di moda, da Steven Meisel a Bruce Weber, e importantissimi stilisti – su tutti Karl Lagerfeld per Chanel – conquistando le più importanti copertine del mondo. Nel 2012 è stata premiata come Model of the Year nella Scottish Fashion Awards Hall of Fame. Sposata dal 1999 con il fotografo francese David Lasnet, con il quale viveva vicino a Duns, nel piccolo villaggio di Edrom nel Berwickshire, lascia quattro figli: Marcel, (1998), Cecily, (2001), Jasmine, (2003) e Iris, (2005).