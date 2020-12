Verona, Juric: “L’Inter la più forte, ma per noi sono tutti big match. 2020 fantastico per me” (Di martedì 22 dicembre 2020) Il mister dell'Hellas Verona, Ivan Juric, presenta la partita contro l'Inter di Conte: "Stiamo andando sempre al massimo, non abbiamo ancora sbagliato una partita. Per noi però sono tutte le avversarie sono grandi, basti pensare alla Sampdoria che è anni luce davanti a noi. A livello di soluzioni e di allenatore credo che l'Inter sia la più forte, si giocherà il campionato con altre grandi squadre come Milan, Juventus, Roma e Napoli. Il 2020 per me è stato un anno fantastico, così come la stagione che ho fatto a Crotone. Abbiamo tagliato traguardi che sembravano irraggiungibili".caption id="attachment 1057807" align="alignnone" width="4558" Juric, getty images/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 22 dicembre 2020) Il mister dell'Hellas, Ivan, presenta la partita contro l'Inter di Conte: "Stiamo andando sempre al massimo, non abbiamo ancora sbagliato una partita. Per noi peròtutte le avversariegrandi, basti pensare alla Sampdoria che è anni luce davanti a noi. A livello di soluzioni e di allenatore credo che l'Inter sia la più, si giocherà il campionato con altre grandi squadre come Milan, Juventus, Roma e Napoli. Ilper me è stato un anno, così come la stagione che ho fatto a Crotone. Abbiamo tagliato traguardi che sembravano irraggiungibili".caption id="attachment 1057807" align="alignnone" width="4558", getty images/caption ITA Sport Press.

ItaSportPress : Verona, Juric: 'L'Inter la più forte, ma per noi sono tutti big match. 2020 fantastico per me' -… - infoitsport : Verona-Inter, la conferenza di Juric - marco94820434 : @Max_883 @Enrico1306 Non credo che il Verona te lo dia (soprattutto con questa formula), anche perché juric è stato… - VivInterNews : RT @internewsit: Verona-Inter, allenamento della vigilia per i gialloblù di Juric: il programma - - sportli26181512 : Verona, Juric: 'Inter difficile da battere': Il tecnico: 'Speri sempre di fare la partita della vita e che loro non… -