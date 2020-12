Strategie B2C per Migliorare un Piano Marketing B2B

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 22 dicembre 2020) Suddividere i mercati di riferimento è fondamentale nel. Conoscere la differenza tra B2C, Business to Customer, e B2B, Business to Business, consente di muoversi al meglio e scegliere ledi comunicazione più efficaci. Con l’espressione business to customer si fa riferimento al rapporto commerciale tra azienda e cliente, quindi un contatto diretto e finalizzato alla vendita al dettaglio, mentre il business to business rappresenta il mondo delle aziende che vendono ad altre aziende. SI tratta di due settori molto diversi che richiedono un metodo di comunicazione e pianispecifici e ben congeniati. Tuttavia, alcune caratteristiche delB2C si rivelano particolarmente utili anche in contesto B2B. Semplificazione degli Acquisti Nonostante l’era digitale in cui viviamo, ci sono ancora ...