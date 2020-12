Scontro in tv tra Andrea Scanzi e Massimo Cacciari: “Il governo può cadere per colpa di Renzi”, “Ma no, cade se non ha idee” | VIDEO (Di martedì 22 dicembre 2020) Scanzi-Cacciari: Scontro a Otto e Mezzo su Renzi e il destino del governo VIDEO Scontro a Otto e Mezzo tra Andrea Scanzi e Massimo Cacciari su Matteo Renzi e sul destino del governo. Il battibecco è andato in scena nel corso della puntata del programma di La7 condotto da Lilli Gruber in onda nella serata di lunedì 21 dicembre. Interpellato dalla presentatrice, il giornalista Andrea Scanzi ha dichiarato che, a suo modo di vedere, “Il Dpcm può essere riassunto in ‘state a casa’, se arriva la terza ondata a gennaio sarà un disastro”. Poi, il reporter ha sottolineato che “se continua così il 10 gennaio si apre una crisi di ... Leggi su tpi (Di martedì 22 dicembre 2020)a Otto e Mezzo sue il destino dela Otto e Mezzo trasu Matteoe sul destino del. Il battibecco è andato in scena nel corso della puntata del programma di La7 condotto da Lilli Gruber in onda nella serata di lunedì 21 dicembre. Interpellato dalla presentatrice, il giornalistaha dichiarato che, a suo modo di vedere, “Il Dpcm può essere riassunto in ‘state a casa’, se arriva la terza ondata a gennaio sarà un disastro”. Poi, il reporter ha sottolineato che “se continua così il 10 gennaio si apre una crisi di ...

LilyLun85480517 : RT @kiarafaz1: Tommaso guardami e promettimi che troverai la forza per non far finire questa dinamica a tarallucci e vino perché questo sco… - kiarafaz1 : Tommaso guardami e promettimi che troverai la forza per non far finire questa dinamica a tarallucci e vino perché q… - Oriettagobbigm1 : RT @AntoTavolieri: Attenzione ! Cacciari è un filosofo....immaginiamo quelli che non lo sono. Ieri sera ha scoperto le carte : è l'ideologo… - OrlandoStier68 : RT @marcomiscio: Povero #Scanzi...il solo rischio che il #governo possa cadere lo manda ai matti. E' talmente tifoso che ormai non si rende… - MikeFuriano : @a_meluzzi Scontro tra chiese per i followers. È come se la Pepsi volesse far guerra alla Coca Cola, è un errore e… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro tra Regione Puglia, è scontro tra Pd e M5s sui tartufi: interviene Emiliano La Gazzetta del Mezzogiorno GfVip: Gregoraci esulta per lo scontro tra Tommaso e Dayane

In una diretta social con Enock e Francesco, Elisabetta Gregoraci si è mostrata decisamente contenta per un evento accaduto al Gf Vip: cos'è successo?

A Salemi cinquecento maiali sono stati uccisi per colpa di un braccio di ferro tra enti e privati

ad uno scontro sociale, politico, normativo e sanitario, nel quale l’ultima cosa, di cui si tiene conto, è il benessere dei maiali come esseri senzienti e del loro diritto ad esistere. Mesi in cui ci ...

In una diretta social con Enock e Francesco, Elisabetta Gregoraci si è mostrata decisamente contenta per un evento accaduto al Gf Vip: cos'è successo?ad uno scontro sociale, politico, normativo e sanitario, nel quale l’ultima cosa, di cui si tiene conto, è il benessere dei maiali come esseri senzienti e del loro diritto ad esistere. Mesi in cui ci ...