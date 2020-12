Roma, il Capodanno 2021 è digitale: ecco il programma (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Capodanno di Roma 2021 è OLTRE TUTTO: la proposta culturale che accompagnerà Roma verso il nuovo anno. Un’esperienza unicamente in digitale da seguire sul sito culture.Roma.it e sulla pagina Facebook di @cultureRoma, per vivere insieme – seppure lontani – emozioni reali. Proprio in questo periodo di così grande difficoltà e responsabilità collettiva, la nostra città racconta e si racconta attraverso una serata in streaming unica ed eccezionale, con artisti internazionali e nazionali: la celebrazione di un rito di passaggio piuttosto che una festa, quest’anno, con l’auspicio di ritrovarsi nuovamente insieme per il Capodanno del 2022. Ne sono protagoniste la sua storia, i suoi luoghi più straordinari e gli artisti, che con le loro opere li rendono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 22 dicembre 2020) Ildiè OLTRE TUTTO: la proposta culturale che accompagneràverso il nuovo anno. Un’esperienza unicamente inda seguire sul sito culture..it e sulla pagina Facebook di @culture, per vivere insieme – seppure lontani – emozioni reali. Proprio in questo periodo di così grande difficoltà e responsabilità collettiva, la nostra città racconta e si racconta attraverso una serata in streaming unica ed eccezionale, con artisti internazionali e nazionali: la celebrazione di un rito di passaggio piuttosto che una festa, quest’anno, con l’auspicio di ritrovarsi nuovamente insieme per ildel 2022. Ne sono protagoniste la sua storia, i suoi luoghi più straordinari e gli artisti, che con le loro opere li rendono ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Capodanno Il Capodanno di Roma è "Oltre Tutto": serata streaming con artisti nazionali e internazionali RomaToday Dl Natale: Fipe, dal 23 dicembre protesta contro caos normativo (2)

ROMA - "Costretti a tenere le serrande abbassate, ristoratori e gestori dei pubblici esercizi italiani non intendono passare Natale e Capodanno in silenzio. Al contrario. A partire da domani e per tut ...

