Per dimenticare il dolore affidati a un albero: il metodo di Marina Abramovi? (Di martedì 22 dicembre 2020) Il suo nome è Marina Abramovi? e molti la conoscono come la “nonna della performace art”, come lei stessa ama definirsi. Un artista serba, naturalizzata statunitense, che della sua arte ne ha fatto una ragione di vita. Attiva fin dagli anni ’60, Marina non si limita a creare opere d’arte, il suo lavoro, infatti, esplora le relazioni umane, tra l’artista e il pubblico, e il contrasto tra i limiti del corpo e le infinite possibilità della mente. Ed è proprio lei che ci insegna un metodo delicato, sensibile e a tratti romantico, per guarire l’anima e le ferite del cuore, che ancora una volta vede assoluta protagonista la natura. Del resto, sappiamo bene quanto questa possa beneficiare il nostro corpo e la mente. Sono tantissimi gli studi scientifici che confermano gli effetti guaritori della natura nei confronti dei corpi ... Leggi su dilei (Di martedì 22 dicembre 2020) Il suo nome è? e molti la conoscono come la “nonna della performace art”, come lei stessa ama definirsi. Un artista serba, naturalizzata statunitense, che della sua arte ne ha fatto una ragione di vita. Attiva fin dagli anni ’60,non si limita a creare opere d’arte, il suo lavoro, infatti, esplora le relazioni umane, tra l’artista e il pubblico, e il contrasto tra i limiti del corpo e le infinite possibilità della mente. Ed è proprio lei che ci insegna undelicato, sensibile e a tratti romantico, per guarire l’anima e le ferite del cuore, che ancora una volta vede assoluta protagonista la natura. Del resto, sappiamo bene quanto questa possa beneficiare il nostro corpo e la mente. Sono tantissimi gli studi scientifici che confermano gli effetti guaritori della natura nei confronti dei corpi ...

Capezzone : +++Dice Giuditta+++ Prima che ci rinchiudano agli arresti domiciliari, non dimenticate di passare in libreria per r… - giornalettismo : Come l'hashtag #donaVaccinoAUnMigrante è stato manipolato e distorto fino quasi a far dimenticare la ragione per cu… - FINEVLINE94 : RT @rniamaclown: qui per ricordarvi di quando louis ospitò il ballo dove i bambini malati terminali venivano trattati come principesse/prin… - DDRdrogatodiro1 : Testa, subito, contro il Cagliari per dimenticare in fretta la serataccia di Bergamo e dimostrare che quello fatto… - PaoloP_11 : RT @Esterin62237737: Per non dimenticare -

Ultime Notizie dalla rete : Per dimenticare Il Lecce a Ferrara per dimenticare la batosta di sabato scorso. Le probabili formazioni. calcioWEBpuglia Natale pop, rock, classico o... jazz. Ecco come scegliere la colonna sonora perfetta per le festività

dai Wham di “Last Christmas” al coro di star di “Do they know it’s Christmas”, passando per Paul McCartney e Jose Feliciano, Cindy Lauper e i Run DMC, senza dimenticare Stevie Wonder e Robbie Williams ...

Foligno ko, l’amarezza di Armillei: "Partita da dimenticare"

Che è accaduto al Foligno con il Gavorrano? Tutto al contrario di quelle che erano le aspettative. Da parte di Antonio Armillei e degli stessi interpreti. Una giornataccia collettiva. Un tre a zero, f ...

dai Wham di “Last Christmas” al coro di star di “Do they know it’s Christmas”, passando per Paul McCartney e Jose Feliciano, Cindy Lauper e i Run DMC, senza dimenticare Stevie Wonder e Robbie Williams ...Che è accaduto al Foligno con il Gavorrano? Tutto al contrario di quelle che erano le aspettative. Da parte di Antonio Armillei e degli stessi interpreti. Una giornataccia collettiva. Un tre a zero, f ...