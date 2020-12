Pensioni, pagamenti in anticipo di gennaio e febbraio 2021: ecco le date (Di martedì 22 dicembre 2020) Pagamento anticipato delle Pensioni per i medi di gennaio e febbraio. L’Inps ha comunicato il calendario per coloro che riscuotono presso Poste Italiane. Pensioni, pagamenti in anticipo Il pagamento, rispetto alle normali scadenze, sarà distribuito su più giorni, con l’obiettivo di consentire a tutti i titolari delle prestazioni di recarsi presso gli uffici postali in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 22 dicembre 2020) Pagamento anticipato delleper i medi di. L’Inps ha comunicato il calendario per coloro che riscuotono presso Poste Italiane.inIl pagamento, rispetto alle normali scadenze, sarà distribuito su più giorni, con l’obiettivo di consentire a tutti i titolari delle prestazioni di recarsi presso gli uffici postali in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

zazoomblog : Pensioni pagamenti in anticipo di gennaio e febbraio 2021: ecco le date - #Pensioni #pagamenti #anticipo - sole24ore : Pensioni, pagamenti in anticipo di gennaio e febbraio 2021: ecco le date - TuttoQuaNews : RT @sole24ore: Pensioni, pagamenti in anticipo di gennaio e febbraio 2021: ecco le date - CaninoRosita : RT @sole24ore: Pensioni, pagamenti in anticipo di gennaio e febbraio 2021: ecco le date - sole24ore : Pensioni, pagamenti in anticipo di gennaio e febbraio 2021: ecco le date -