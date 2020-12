Parma | problema muscolare per Gervinho | l’ivoriano non è partito per Crotone

(Di martedì 22 dicembre 2020) Ilha comunicato che il suo attaccantenon prenderà parte alla trasferta di. Con un tweet, il club ducale ha comunicato che “gli accertamenti eseguiti nel pomeriggio di ieri hanno evidenziato peruna distrazioneai flessori della coscia sinistra. Il giocatore non sarà quindi a disposizione per la gara di oggi”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Dopo la sconfitta con la Juventus, il Parma va a Crotone senza uno dei suoi uomini chiave. Sarà infatti assente Gervinho, che si è fermato per una distrazione muscolare ai flessori della coscia ...Infortunio Gervinho, brutte notizie per il fantacalcio; l'ivoriano non è stato convocato contro il Crotone per un problema ...