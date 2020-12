Juve-Napoli, arriva il ribaltone clamoroso del Collegio di Garanzia (Di martedì 22 dicembre 2020) La gara tra Juve-Napoli dovrà essere giocata. Vittoria in terzo grado della società partenopea. La possibile data del recupero web sourceSvolta clamorosa su Juve-Napoli. La sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport, infatti, ha ribaltato tutto quanto era stato stabilito in primo ed in secondo grado. Niente 3-0 a tavolino per i bianconeri dunque, la partita deve essere giocata. (In aggiornamento) Leggi su instanews (Di martedì 22 dicembre 2020) La gara tradovrà essere giocata. Vittoria in terzo grado della società partenopea. La possibile data del recupero web sourceSvolta clamorosa su. La sentenza deldidello Sport, infatti, ha ribaltato tutto quanto era stato stabilito in primo ed in secondo grado. Niente 3-0 a tavolino per i bianconeri dunque, la partita deve essere giocata. (In aggiornamento)

