Il Paradiso delle Signore si ferma per le feste: ecco quando torna (Di martedì 22 dicembre 2020) La soap Il Paradiso delle Signore che va in onda su Rai Uno alle ore 15:55 è stata sospesa. L’ultima puntata, infatti, andrà in onda venerdì 25 dicembre al solito orario. Gli appassionati delle avventure di Vittorio Conti e delle Veneri, infatti, dalla prossima settimana, quella che parte dal 28 dicembre per capirci, dovranno rinunciare alla messa in onda di tale trasmissione. Non sarà, però, una sospensione duratura: Secondo il palinsesto del primo canale della tv di Stato e come viene riportato anche sul sito ‘tv.fanpage.it’, infatti, Il Paradiso delle Signore tornerà presto a tenere compagnia ai telespettatori più affezionati. Il Paradiso delle Signore tornerà dopo Capodanno Il ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 22 dicembre 2020) La soap Ilche va in onda su Rai Uno alle ore 15:55 è stata sospesa. L’ultima puntata, infatti, andrà in onda venerdì 25 dicembre al solito orario. Gli appassionatiavventure di Vittorio Conti eVeneri, infatti, dalla prossima settimana, quella che parte dal 28 dicembre per capirci, dovranno rinunciare alla messa in onda di tale trasmissione. Non sarà, però, una sospensione duratura: Secondo il palinsesto del primo canale della tv di Stato e come viene riportato anche sul sito ‘tv.fanpage.it’, infatti, Iltornerà presto a tenere compagnia ai telespettatori più affezionati. Iltornerà dopo Capodanno Il ...

tuttopuntotv : Il Paradiso delle Signore si ferma per le feste: ecco quando torna #ilparadisodellesignore #anticipazioni - ElisaBelforte : @SlKim Il paradiso delle signore in sottofondo ?? - IlSegretoTvSoap : Il Paradiso delle Signore, Marta Richeldi su Silvia: 'La sua trasformazione continuerà' - Teleblogmag : Per Adelaide é stata una brutta giornata! #ilparadisodellesignore Iscriviti al nostro canale Telegram!… - LinkaTv : E' iniziato Il Paradiso delle Signore 5 su #rai1 Clicca qui per classifica tweet: -