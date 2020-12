I controller Xbox dedicati a The Mandalorian (Di martedì 22 dicembre 2020) (Foto: Microsoft)C’è la forte possibilità che i controller Xbox in versione speciale e esclusiva che diventeranno presto più di valore potrebbero essere proprio quelli dedicati alla serie The Mandalorian che rappresentano i due protagonisti ovvero Grogu – per tutti rimasto Baby Yoda – e appunto Il Mandaloriano ossia Din Djarin. Sono due esemplari unici, preparati proprio Xbox, che li ha messi in palio su Twitter. Per celebrare il successo planetario di The Mandalorian e il recente lancio delle console di nuova generazione Xbox Series X e S, Microsoft ha confezionato due controller con grafica unica e personalizzata, che facilmente diventeranno in breve tempo un oggetto del desiderio per i fan della serie in onda su Disney+. Il ... Leggi su wired (Di martedì 22 dicembre 2020) (Foto: Microsoft)C’è la forte possibilità che iin versione speciale e esclusiva che diventeranno presto più di valore potrebbero essere proprio quellialla serie Theche rappresentano i due protagonisti ovvero Grogu – per tutti rimasto Baby Yoda – e appunto Ilo ossia Din Djarin. Sono due esemplari unici, preparati proprio, che li ha messi in palio su Twitter. Per celebrare il successo planetario di Thee il recente lancio delle console di nuova generazioneSeries X e S, Microsoft ha confezionato duecon grafica unica e personalizzata, che facilmente diventeranno in breve tempo un oggetto del desiderio per i fan della serie in onda su Disney+. Il ...

