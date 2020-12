Gio Evan | chi è il cantautore in gara a Sanremo che spopola sui social

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 22 dicembre 2020) A2021 tra gli artisti big è presente il nome di una persona che fino a poco tempo fa era principalmente conosciuta per le sue poesie. Si tratta di Gio, uno scrittore eitaliano che con i suoi brevi poemi ha già conquistato il cuore del pubblico. La vita di GioGiovanni Giancaspro, in arte Gio, è nato a Molfetta, in provincia di Bari, nel 1988, ma vive tra Gubbio e Perugia sebbene nel corso della sua vita non sia stato mai fermo un attimo. Giovanni, infatti, è appassionato di viaggi soprattutto quelli in sella ad una bicicletta e che lo hanno portato in ogni angolo del mondo. Ed è proprio da una di queste esperienze in Argentina che nasce il suo pseudonimo, e non solo. Tutto ciò che riguarda la sua arte, il suo modo di scrivere e fare musica deriva dal suo ...