Can Yaman e Luca Argentero insieme per Sandokan: i dettagli (Di martedì 22 dicembre 2020) Can Yaman e Luca Argentero insieme per Sandokan. I due attori, secondo le ultime anticipazioni, saranno nelle reboot del film che racconta le avventure della Tigre di Mompracem. La star di Daydreamer – le ali del sogno, lavorerà in Italia accanto ad Argentero in un podcast radiofonico che in seguito diventerà una fiction tv. A svelarlo è stato Luca Bernabei della Lux Vide che ha illustrato il progetto nato da una partnership con RTL 102.5. “Can ha sposato il progetto”, ha raccontato, affermando che Yaman avrebbe accolto con entusiasmo l’idea di dare vita alla serie tv su Sandokan. “Non è stato facile strapparlo ai tanti progetti in cui è impegnato in questo momento”. Nato dalla penna di Emilio Salgari, Sandokan è un ... Leggi su dilei (Di martedì 22 dicembre 2020) Canper. I due attori, secondo le ultime anticipazioni, saranno nelle reboot del film che racconta le avventure della Tigre di Mompracem. La star di Daydreamer – le ali del sogno, lavorerà in Italia accanto adin un podcast radiofonico che in seguito diventerà una fiction tv. A svelarlo è statoBernabei della Lux Vide che ha illustrato il progetto nato da una partnership con RTL 102.5. “Can ha sposato il progetto”, ha raccontato, affermando cheavrebbe accolto con entusiasmo l’idea di dare vita alla serie tv su. “Non è stato facile strapparlo ai tanti progetti in cui è impegnato in questo momento”. Nato dalla penna di Emilio Salgari,è un ...

keske___ : NUOVA VARIANTE COVID19 WHO? SORRY BUT SARÀ CAN YAMAN A CAUSARE UNO STERMINIO DI MASSA. I PRIMI SINTOMI SONO:SCLERO… - withgian : SIETE PRONTI? PRESTO CAN YAMAN SPACCHERÀ I CULI ?????? - sempreconCan : RT @redazionetvsoap: #DayDreamer #CanYaman Vi piacerebbe vedere l'amato CAN nei panni di #SANDOKAN? Ebbene, il progetto sta nascendo! https… - NaghmehDar : RT @redazionetvsoap: #DayDreamer #CanYaman Vi piacerebbe vedere l'amato CAN nei panni di #SANDOKAN? Ebbene, il progetto sta nascendo! https… - MirkoLB88 : Luca Argentero e Can Yaman insieme per la LuxVide nel remake #Sandokan ????????? Era molto meglio la coppia Argentero… -