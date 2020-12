Tumore al seno: nel 2021 in Italia i test genomici gratuiti (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il 2020 si conclude con una buona notizia per le donne con Tumore al seno ormono-responsivo in stadio precoce: nella notte di ieri la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, infatti, ha approvato un emendamento al Disegno di Legge di Bilancio 2021 che istituisce un fondo di 20 milioni annui per il rimborso diretto delle spese sostenute dagli ospedali per l`acquisto dei test genomici per questo Tumore al seno."Dopo anni di impegno a fianco della comunita` scientifica, il provvedimento allinea finalmente il nostro Paese al resto d`Europa" commenta Rosanna D`Antona, Presidente di Europa Donna Italia: "Il nostro Movimento, fin dal 2015 ha intrapreso un`azione di informazione e sensibilizzazione delle donne su questa importante conquista della ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il 2020 si conclude con una buona notizia per le donne conalormono-responsivo in stadio precoce: nella notte di ieri la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, infatti, ha approvato un emendamento al Disegno di Legge di Bilancioche istituisce un fondo di 20 milioni annui per il rimborso diretto delle spese sostenute dagli ospedali per l`acquisto deiper questoal."Dopo anni di impegno a fianco della comunita` scientifica, il provvedimento allinea finalmente il nostro Paese al resto d`Europa" commenta Rosanna D`Antona, Presidente di Europa Donna: "Il nostro Movimento, fin dal 2015 ha intrapreso un`azione di informazione e sensibilizzazione delle donne su questa importante conquista della ...

UN FONDO di 20 milioni di euro per il 2021, per garantire l’accesso ai test genomici per le donne con tumore al seno in stadio iniziale e di tipo "ormonale", e che permetteranno di evitare le ...

