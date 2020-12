Tra Tommaso Zorzi e Alberto Urso l’antipatia è reciproca | parla Alfonso Signorini

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 21 dicembre 2020)in collegamento con il GF Vip Party ha svelato un retroscena con protagonisti, entrambi star della puntata natalizia del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5. TraNatale è una festa importantissima. Ho voluto ricreare un’atmosfera, calda come se... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.