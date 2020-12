Strappare lungo i bordi: Zerocalcare arriva su Netflix (Di lunedì 21 dicembre 2020) Strappare lungo i bordi, la serie di animazione scritta e diretta da Zerocalcare arriverà prossimamente su Netflix. Il video dell’annuncio ufficiale Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing produrrà Strappare lungo i bordi, la serie di animazione di Zerocalcare che vedrà fra i suoi protagonisti nomi già noti a chi segue l’autore e le sue avventure, ricordiamoche da una delle sue opere è stato tratto anche l’ormai celebre La Profezia dell’Armadillo prodotto da Rai Cinema e presentato nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia nel 2018. Strappare lungo i bordi, Zerocalcare e Netflix finalmente insieme I personaggi cult ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 21 dicembre 2020), la serie di animazione scritta e diretta daarriverà prossimamente su. Il video dell’annuncio ufficiale Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing produrrà, la serie di animazione diche vedrà fra i suoi protagonisti nomi già noti a chi segue l’autore e le sue avventure, ricordiamoche da una delle sue opere è stato tratto anche l’ormai celebre La Profezia dell’Armadillo prodotto da Rai Cinema e presentato nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia nel 2018.finalmente insieme I personaggi cult ...

