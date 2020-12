School Movie Web a Serino, un augurio di buon Natale in allegria (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSerino (Av) – Si terrà martedì 22 dicembre, alle 17.00 sul Canale Youtube e sulla Pagina FB School Movie, l’evento Cinedù –Serino. L’ottava edizione della rassegna cinematografica degli Istituti scolastici – ideata da Enza Ruggiero e patrocinato dal Ministero dell’Istruzione, dalla Regione Campania, dalla Provincia di Salerno e dai Comuni partecipanti– continua in modalità web. Così, martedì 22 dicembre, gli studenti di Serino potranno mostrare il loro lavoro al pubblico e alle famiglie. Sarà una vera e propria diretta a cui tutti potranno partecipare comodamente da casa propria, interagire lasciando commenti e godere ovviamente la visione degli otto video realizzati dai piccoli alunni di tutti i plessi della scuola primaria dell’I.C. Serino e non solo. Tante ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti(Av) – Si terrà martedì 22 dicembre, alle 17.00 sul Canale Youtube e sulla Pagina FB, l’evento Cinedù –. L’ottava edizione della rassegna cinematografica degli Istituti scolastici – ideata da Enza Ruggiero e patrocinato dal Ministero dell’Istruzione, dalla Regione Campania, dalla Provincia di Salerno e dai Comuni partecipanti– continua in modalità web. Così, martedì 22 dicembre, gli studenti dipotranno mostrare il loro lavoro al pubblico e alle famiglie. Sarà una vera e propria diretta a cui tutti potranno partecipare comodamente da casa propria, interagire lasciando commenti e godere ovviamente la visione degli otto video realizzati dai piccoli alunni di tutti i plessi della scuola primaria dell’I.C.e non solo. Tante ...

