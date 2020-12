Recovery Plan, Conte avvia confronti con gli alleati (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – Aggiornare i lavori di preparazione del Recovery Plan. Con questo l’obiettivo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, accogliendo il pressing del Pd sulla messa e punto del Piano di Ripresa e Resilienza, avvia oggi il confronto con le delegazioni delle singole forze di maggioranza. Alle 16 il premier incontrerà a Palazzo Chigi, insieme ai ministri per gli Affari europei Vincenzo Amendola e dell’Economia Roberto Gualtieri, la delegazione del Movimento 5stelle. Alle 19 la delegazione del Partito democratico. Domani sarà, invece, il turno delle delegazioni di Italia Viva e Liberi e uguali. “Con la manovra è stata data una grande dimostrazione di responsabilità da parte del Parlamento, che ha visto l’apporto costruttivo di una maggioranza coesa e un dialogo proficuo con le opposizioni. È con questo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – Aggiornare i lavori di preparazione del. Con questo l’obiettivo il presidente del Consiglio Giuseppe, accogliendo il pressing del Pd sulla messa e punto del Piano di Ripresa e Resilienza,oggi il confronto con le delegazioni delle singole forze di maggioranza. Alle 16 il premier incontrerà a Palazzo Chigi, insieme ai ministri per gli Affari europei Vincenzo Amendola e dell’Economia Roberto Gualtieri, la delegazione del Movimento 5stelle. Alle 19 la delegazione del Partito democratico. Domani sarà, invece, il turno delle delegazioni di Italia Viva e Liberi e uguali. “Con la manovra è stata data una grande dimostrazione di responsabilità da parte del Parlamento, che ha visto l’apporto costruttivo di una maggioranza coesa e un dialogo proficuo con le opposizioni. È con questo ...

