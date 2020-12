Pomeriggio Cinque non va in onda | perché | il motivo

Leggi su tpi

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Oggi, lunedì 21 dicembre 2020, non va in, il consueto talk di Barbara d’Urso.? Qual è il? Nessun problema, il programma di Barbarella si è semplicemente fermato per la pausa invernale e tornerà indopo le feste. Anche la stakanovista di Canale 5 ha bisogno di una pausa e così i suoi show vanno in vacanza per la sosta natalizia. Anche Live Non è la d’Urso, il programma in diretta della domenica in prima serata, tornerà dopo le feste. Quando torna Nello specifico,tornerà lunedì 11 gennaio 2021, mentre Live Non è la d’Urso domenica 10 gennaio. “Io ci ho messo tutto il io cuore, ce l’hanno messo tutti qua. Tutti, siamo pochi ma vi amiamo fortissimo. Buon Natale e buone feste, ma ricordatevi che ...