Papà a tempo pieno, le scelte che danno felicità (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono l’unico Papà ai giardinetti. Le mamme mi chiedono consigli «Sono l’unico Papà nella chat di classe della materna e delle elementari e l’unico che il pomeriggio, dopo aver recuperato i figli a scuola, partecipa alle chiacchiere delle mamme al parchetto. Non mi pesa, ma quando la conversazione si fa “troppo rosa”, tiro fuori il pallone e vado a giocare con i bambini. Sono un calciatore, spesso la sera mi alleno e la domenica ho le partite, perciò mi godo mia figlia e mio figlio negli orari in cui solitamente presenziano le mamme. All’inizio le donne erano diffidenti: ma con il tempo hanno familiarizzato. Mi sento come Mel Gibson in Quello che le donne vogliono: non solo chiacchierano liberamente davanti a me, ma mi chiedono spesso un parere sull’educazione e sulla coppia. Come se fossi il portavoce di tutte le istanze maschili. I ... Leggi su iodonna (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono l’unicoai giardinetti. Le mamme mi chiedono consigli «Sono l’uniconella chat di classe della materna e delle elementari e l’unico che il pomeriggio, dopo aver recuperato i figli a scuola, partecipa alle chiacchiere delle mamme al parchetto. Non mi pesa, ma quando la conversazione si fa “troppo rosa”, tiro fuori il pallone e vado a giocare con i bambini. Sono un calciatore, spesso la sera mi alleno e la domenica ho le partite, perciò mi godo mia figlia e mio figlio negli orari in cui solitamente presenziano le mamme. All’inizio le donne erano diffidenti: ma con ilhanno familiarizzato. Mi sento come Mel Gibson in Quello che le donne vogliono: non solo chiacchierano liberamente davanti a me, ma mi chiedono spesso un parere sull’educazione e sulla coppia. Come se fossi il portavoce di tutte le istanze maschili. I ...

