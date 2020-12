Milan, i giovani di Pioli volano. L'Inter di Conte non è una sorpresa (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, Interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi,viste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Milano, Natale ad alta quota! #Inter, nessuna sorpresa. Come volano i giovani di #Pioli - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Milano, Natale ad alta quota! #Inter, nessuna sorpresa. Come volano i giovani di #Pioli - sportli26181512 : Milano, Natale ad alta quota! Come volano i giovani di Pioli. Inter, nessuna sorpresa: Milano, Natale ad alta quota… - Gazzetta_it : Milano, Natale ad alta quota! #Inter, nessuna sorpresa. Come volano i giovani di #Pioli - AMinghetti : RT @battitomilan7: Il Milan è primo perché ha uno dei portieri più forti d'Europa .uno dei terzini più forti d'Europa .uno dei cc più forti… -